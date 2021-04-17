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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الدولة أولت اهتماما غير مسبوق بذوي الإعاقة

النائبة مرثا محروس،
النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب

قالت النائبة، مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أنه على مدار السنوات الماضية كان هناك اهتمام ، ودعم غير مسبوق من الدولة ، بفئة ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن الدولة قد أطلقت العديد من المبادرات وفعلت الكثير من الخطط، والتي تصب جميعها في المقام الأول في صالح تلك الفئة تحديدا، بهدف الوقوف على مصالحها وتقديم الحماية والرعاية لها بما يتسق ومبدأ المواطنة .

وأضافت “ محروس”  في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن وزارة التضامن الإجتماعي كان لها أيضا دور كبير في الوقوف بجانب تلك الفئة، وذلك من خلال إطلاقها مبادرة “ كارت الخدمات المتكاملة” لدعم هذه الفئة، والتسهيل من عملية حصولها على الخدمات، مشيرة إلى و أنه اليوم نرى وزارة الصحة تدعم هذه الفئة، وبشكل خاص، و ذلك من خلال ما وجهت به الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى اجتماعها الأخير ، بإصدار وثيقة صحية جديدة ، تضمن حصولهم على الخدمات الطبية بسهولة و يسر.

وأشادت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعناية الدولة بهذه الفئة، وجعلها على رأس أولوياتها، بما يضمن الحفاظ على صحتهم، والتسهيل عليهم في شتى مجالات الخدمات الصحية، التي يحتاجون إليها، سواء أكان ذلك على مستوى الفحوصات داخل المستشفيات، أو على مستوى أولوية وجودهم في التطعيمات الخاصة، وصولا إلى تلبية احتياجتهم، لافتة إلى أن كل هذه الجهود تبرهن على أن الدولة دائما ما تكون حريصة على الإهتمام بهذه الفئات ، بما يضمن لهم العيش في بيئة كريمة و أمنة يسعدون بها. 

جدير بالذكر أن عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا ، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لمتابعة سير العمل بمشروع ميكنة خدمات الوزارة في إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المُتخصصة، والمهندس أكرم سامي معاون وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ عبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بسرعة ربط قاعدة البيانات الخاصة بكافة مبادرات الصحة العامة بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأضاف مجاهد أن الوزيرة راجعت خلال الاجتماع منظومة العمل المميكنة لخدمات ومشروعات ومبادرات الصحة العامة بالوزارة، حيث وجهت بتحليل بيانات المواطنين بما يساهم في تقديم العلاج للمرضى والمتابعة الدورية للحالة الصحية للمواطنين وفقًا للمؤشرات والنتائج الخاصة بتحليل تلك البيانات، لافتًا إلى أن الوزيرة راجعت أيضًا سير العمل بمنظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث وجهت بإرسال تلك القرارات في صورة وثائق مؤمنة وربط كافة الوثائق الصادرة عن الوزارة بمجمع الوثائق المؤمنة والذكية.

 

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت أيضًا بإصدار الوثيقة الصحية للمواطنين ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لإتاحة وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية سواء بمستشفيات وزارة الصحة والسكان أو الجامعة أو مستشفيات القوات المسلحة، كما راجعت أيضًا سير العمل بالربط الإلكتروني لكافة الوحدات والمراكز الصحية بوزارة الصحة والسكان.

 

وتابع مجاهد أن الوزيرة تابعت المنظومة المميكنة لملف التعليم الطبي المهني، بداية من إصدار تراخيص مزاولة مهنة  الطب بعد اجتياز الاختبار إلكترونيًا، ثم التقديم على البرامج التدريبية للزمالة المصرية، بما يتيح توفير فرص التعلم لكافة الفرق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

 

وذكر أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أن الميكنة والتحول الرقمي لخدمات وزارة الصحة والسكان يضمن تحقيق المساواة في حصول جميع المواطنين على كافة الخدمات بأعلى جودة، مشددة على تسخير الإمكانيات وتذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لسرعة تطبيق التحول الرقمي.

 

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