تجديد حبس مذيعة راديو لقتلها زوج شقيقتها بالسيدة زينب

قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس مذيعة بالراديو، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بعدة طعنات، بسبب إبلاغه عن زوجها المختبئ فى أحد الأماكن؛ لتهربه من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص بمنطقة السيدة زينب.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس مذيعة بالراديو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بعدة طعنات، بسبب إبلاغه عن زوجها المختبئ فى أحد الأماكن؛ لتهربه من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص بمنطقة السيدة زينب.

وأمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة شخص، قتل على يد مذيعة (شقيقة زوجته) بمنطقة السيدة زينب، وكلفت مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.



وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عنها؛ للتوصل لأسباب ارتكاب الجريمة.

وألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مذيعة بالراديو؛ لاتهامها بقتل زوج شقيقتها، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ في أحد الأماكن، لاتهامه بالتهرب من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجريمة.

جاء ذلك بعد أن تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا، من المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم السيدة زينب، يفيد بواقعة القبض على مذيعة، متهمة في جريمة قتل، والعثور على السلاح المستخدم في الجريمة، وعليه آثار دماء القتيل.



واعترفت المتهمة بارتكابها الجريمة، وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات.

ونقلت جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم؛ للوقوف على أسباب الوفاة، وذلك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.