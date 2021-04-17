زراعة عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد سداد المصروفات

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتيجة الطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية والمتقدمين بطلب النتيجة يوم ١٤ أبريل ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا .



وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، خلال تصريحاته لصدي البلد إن الكلية استعدت للفصل الدراسي الثاني 2020_2021، بحزمة من الإجراءات الاحترازية مشيرا الي انه تم الاعلان عن جداول محاضرات الترم الثاني ورفع المحاضرات إلكترونيا.

وأشار جلال إلى سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.

الجدير بالذكر شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، توقيع د. اشرف عمر عميد كلية الطب بالجامعة اتفاقيه استاذ زائر مع الخبير المصرى الدكتور هانى فاروق التعلباوى خبير الصحة الرقمية بمنظمة الصحة العالمية المتخصص في استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات الصحية والحاصل علي شهادات ماجستير ودكتوراه من الولايات المتحده الأمريكيه وهولندا في هذا التخصص، وذلك بحضور د. تامر عمارة أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس ومدير مستشفي عين شمس الافتراضي وهى المستشفي التى من المقرر أن تشهد النشاطات التى سيشارك فيها الدكتور التعلباوى ود. شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين.