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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

صدى البلد

الطب من أسمي المهن الإنسانية فى التاريخ الإنساني، لانه ببساطة الطب بيعالج الإنسان وده أسمي حاجة في الدنيا.
والحقيقية أن مصر من الدول المتطورة فى هذا المجال ولها أيادي بيضاء على البشرية فى المجال الطبي منذ بداية التاريخ وإلي الآن.

إن دخول المجال الطبي إلى عالم الاقتصاد موجود في كل الدنيا، ويوجود دول كثيرة بتستفيد من قدراتها البشرية والتكنولوجية فى الطب لدعم الاقتصاد من خلال جذب المرضى من جميع انحاء العالم للعلاج والاستشفاء، كما يوجد مناطق كاملة فى دول كثيرة اقتصادها قائم على السياحة العلاجية من خلال إشغالات الفنادق والمستشفيات والخدمات المكملة لاقامة المرضى والمرافقين لهم.

ومن هنا لازم يكون هناك دعم وإستراتيجية واضحة لدعم السياحة العلاجية والترويج لها من أجل الاستفادة من قدرات مصر فى الطب سواء المقومات البشرية والمادية.

وبالفعل توجد محاولات فردية من بعض المراكز والمستشفيات للترويج للسياحة العلاجية إذا تم دعمها وتبنيها من الدولة هنضع مصر على خريطة السياحة العلاجية الدولية بقوة بجانب إنهاء أزمة سفر الأطباء المصريين للعمل بالخارج بسبب عدم وجود فرص حقيقية لهم للعمل داخل مصر.

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