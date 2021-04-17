سعيدة بتطورك|أحمد عز يوجه رسالة ثناء لـ هند صبري من "بيت الكل"..فيديو

قال الفنان أحمد عز إن الفنانة هند صبري قوية، لافتا أنها عملت ضيفة شرف بفيلم “الممر”، وكانت رائعة وأنه يتمنى لها مزيدًا من النجاح.

وأضاف عز خلال لقاء له ببرنامج “بيت الكل” عبر القناة الأولى المصرية تقديم الإعلاميات شافكي المنيري ولميس عبدالكريم، وكاثى فرج وضحى الشامى، أن بدايتي كانت مع هند صبري في السينما، مشيرا إلى أن المخرجة ايناس الدغيدي هي من اكتشفتهما.

وتابع الفنان أحمد عز،عمرى ما هنسى فضل المخرجة ايناس الدغيدى وعملتنا أبطال واشتغلت مع هند وكانت وش سعد عليا .

وأشار عز إلى أنه على مدار 20 عاما قدم هو والفنانة هند صبري أعمالا ناجحة.

فيما وجهت الفنانة هند صبري، رسالة للفنان احمد عز عبر البرنامج قائلة "أحمد عز 20 سنة صداقة واشتغلنا مع بعض في أول عمل لي ومن بعدها اشتغلنا في هجمة مرتدة وانا سعيدة بالعمل معك وسعيدة بتطورك وعملك ومثابرتك وبتركيزك في شغلك".



