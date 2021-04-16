يتفوق على محمد صلاح| ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية كين في "إيفرتون"

قاد هاري كين فريقه توتنهام هوتسبير، للتعادل مع إيفرتون بهدفين لمثلهما، في افتتاح الجولة 32 لبطولة الدوري الإنجليزي.

هاري كين سجل هدفي فريقه في مباراة اليوم، ليرفع رصيده من الأهداف لـ 21 هدفًا، مغردًا بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، متفوقًا على محترفنا المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، بفارق هدفين.

ونستعرض تباعًا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي كين في شباك إيفرتون

1- هاري كين لاعب توتنهام برصيد 21 هدفا

2- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 19 هدفا

3- برونو فرينانديز لاعب مانشستر يونايتد برصيد 16 هدفا

4- سون هونج لاعب توتنهام برصيد 14 هدفا

5- باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد برصيد 14 هدفا

6- كيلفرت لوين لاعب إيفرتون برصيد 14 هدفا

7- ألكسندر لاكازيت لاعب ارسنال برصيد 13 هدفا

8- جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 12 هدفا

9- جوندوجان لاعب مانشستر سيتي برصيد 12 هدفا

10- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا برصيد 12 هدفا