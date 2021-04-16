أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل .. موضوع خطبة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان : «أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل»، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأوضحت الوزارة أن رمضان هو شهر الانتصارات وأولها الانتصار على النفس، ففي هذا الشهر الفضيل كان أول انتصار في الإسلام ، وفيه كان الفتح الأعظم فتح مكة ، وفيه كان انتصار المسلمين في عين جالوت ، وفيه تحقق أعظم انتصارات عصرنا الحديث نصر العاشر من رمضان .



نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

