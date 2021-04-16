عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل .. موضوع خطبة الجمعة القادمة

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة  تحت عنوان : «أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل»، مؤكدة على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأوضحت الوزارة أن رمضان هو شهر الانتصارات وأولها الانتصار على النفس، ففي هذا الشهر الفضيل كان أول انتصار في الإسلام ، وفيه كان الفتح الأعظم فتح مكة ، وفيه كان انتصار المسلمين في عين جالوت ، وفيه تحقق أعظم انتصارات عصرنا الحديث نصر العاشر من رمضان .


نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.
 

خطبة الجمعة ثاني جمعة فى رمضان شهر رمضان

موضوعات متعلقة

مواقيت الصلاة غدًا .. الخامس من شهر رمضان 1442هـ

دعاء أول جمعة في شهر رمضان

ترشيحاتنا

ماذا يعني إعلان إيران رفع تخصيب اليورانيوم؟

كيفية صلاة قيام الليل .. وعدد ركعاتها ووقتها وفضلها

زينة تنهار من البكاء بسبب مصطفى قمر.. فيديو

أول تعليق من الرئيس الأمريكي على إعلان إيران رفع تخصيب اليورانيوم

موتورولا تكشف الميزات الرئيسية لهاتفي Moto G60 وG40

هل أصبحت أرواح أهلنا مستباحة|مصطفى بكري يبكي ضحايا أتوبيس أسيوط المتفحّم..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

مواصفات بي إم دبليو BMW I4 الكهربائية الجديدة.. صور

سيدة تقطع العضو الذكري لزوجها وشاب يقتل والده.. جرائم شياطين الإنس تزلزل رمضان

تفاصيل جديدة بشأن طعن الزمالك على إيقاف إمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ