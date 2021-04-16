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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجونة يهزم إنبي بهدف نظيف بـ الجولة 17 في بطولة الدوري الممتاز

صدى البلد

فاز فريق الجونة على نظيره إنبي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

 

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق نور السيد في الدقيقة 83، ليقود أبناء البحر الأحمر لتحقيق الفوز السادس في بطولة الدوري هذا الموسم.

 

وأكمل نادي الجونة منقوصًا من خدمات لاعبه محمود الجزار، بعد تحصله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 78، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الجونة للنقطة 24 في المركز العاشر، بالتساوي مع نادي إنبي صاحب المركز التاسع.

انبي الجونة بطولة الدوري الممتاز نور السيد

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