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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الموريتاني يهنئ بشار الأسد بذكري عيد الجلاء

بشار الأسد
بشار الأسد

أشارت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن  الرئيس السوري  بشار الأسد تلقي برقية تهنئة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة عيد الجلاء.

 

وأفادت الوكالة السورية بأن  الرئيس الموريتاني أعرب عن أحر التهاني بعيد الجلاء متمنيا للشعب السوري ، المزيد من التقدم والرخاء.

 

كما شدد علي حرصه على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين سورية وموريتانيا خدمة لمصالح الشعبين.

 

وكانت  شبكة أخبار سوريا الوطن قد ذكرت في وقت سابق بأن  الرئيس السوري  بشار الأسد تلقي برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سورية.

وذكرت الشبكة السورية أن سلطان عمان أعرب في برقية التهنئة عن صادق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس الأسد بموفور الصحة والسعادة، داعياً المولى جل وعلا أن يحقق للشعب السوري الشقيق كافة تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار.

وفي سياق متصل أكد أبناء الجولان العربي السوري المحتل تمسكهم بمقاومة الاحتلال وبالثوابت الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكل مخططاته الهادفة إلى تزوير التاريخ والجغرافيا والهوية والانتماء.

وشدد أبناء الجولان المحتل في بيان أصدروه بمناسبة الذكرى الـ 75 لعيد الجلاء بحسب وكالة الأنباء السورية سانا  على أن الجولان سوري الانتماء والهوية والتاريخ منذ الأزل وإلى الأبد وأن مقاومتهم مستمرة للاحتلال الإسرائيلي حتى التحرير.

وقال أبناء الجولان: إننا في الجولان العربي السوري المحتل ونحن نحيي ذكرى الجلاء العظيم فإننا نحني هاماتنا أمام نضالات وتضحيات وبطولات شعبنا العربي السوري ضد المستعمر الفرنسي ونستمد من قادة النضال الوطني وفي مقدمتهم المجاهد سلطان باشا الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى عام 1925 ورفاقه قادة النضال الوطني إبراهيم هنانو وصالح العلي ويوسف العظمة وحسن الخراط وأحمد مريود.. وكل قادة النضال الوطني السوري الإرادة والعزيمة والتصميم في السير على خطاهم وفي محاربة المستعمرين الجدد الأمريكي والتركي والإسرائيلي.

وأضاف أبناء الجولان: كما كنا دوماً أوفياء للدماء الطاهرة وللبطولات المجيدة التي صنعت الجلاء العظيم سنبقى دوماً أوفياء للوطن سورية ولشعبها العظيم وجيشها الأسطوري.. وأوفياء لقائد سورية بطل الجلاء في عصرنا الحاضر والذي يختزل بمسيرته ومواقفه كل الإرث البطولي لنضال الشعب السوري  الرئيس بشار الأسد.

بشار الأسد الرئيس السوري موريتانيا عيد الجلاء الرئيس الموريتاني سوريا

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