مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 4.. أول مشهد بين أحمد عز وهند صبري

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة dmc الفضائية، رابع حلقات مسلسل هجمة مرتدة، للفنان أحمد عز، والفنانة هند صبري، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل هجمة مرتدة، أول مشهد يجمع بين بطلي العمل «أحمد عز وهند صبري»، إذ تتذكر فيه دينا أبو زيد، علاقتها مع سيف العربي، ودخولهم السينما في عام 2004، وذلك قبل الأحداث التي تدور حولها المسلسل بثلاث سنوات.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

وتعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرا.

وتعرض قناة ابو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشر ظهرا، والعاشرة مساءا، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة artحكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساءا، والإعادة في تمام الخامسة فجرا، والواحدة ظهرا، كما تعرضه قناة artحكايات 2، في تمام الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.ج شركة سكيرمو ميديا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل " هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص احداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

وتعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرا.

وتعرض قناة ابو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشر ظهرا، والعاشرة مساءا، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة artحكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساءا، والإعادة في تمام الخامسة فجرا، والواحدة ظهرا، كما تعرضه قناة artحكايات 2، في تمام الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.ج شركة سكيرمو ميديا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل " هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص احداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

