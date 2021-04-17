رئيس وزراء اليابان: نرفض أي محاولة لتغيير الأوضاع في شرق آسيا بالقوة

أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، رفض بلاده أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة في منطقة شرق آسيا.



وقال سوجا، خلال مؤتمرصحفي في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن،: "ملتزمون بضرورة الانخراط بحوار بناء مع الصين ولا بد من التصدي لأنشطة كوريا الشمالية المزعزعة للاستقرار والأمن".



وأضاف سوجا: "نؤكد على الشراكة القوية بين اليابان والولايات المتحدة واتفقنا على تعزيز إعادة انتشار القوات الأميركية في اليابان".

وتابع سوجا "ؤكد التزامنا بتفكيك جميع أشكال أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية في المنطقة واتفقت مع الرئيس الأمريكي على مطالبة كوريا الشمالية بتنفيذ التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي".



من جهته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه للتحالف الأمريكي الياباني، ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب اليابان ضد التهديدات التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية.



وقال بايدن "نعلن شراكة جديدة مع اليابان في مختلف المجالات الاقتصادية، ونؤكد رسوخ التحالف الرباعي بيننا وبين الهند واليابان وأستراليا".



وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة واليابان استثمرتا في الإبداع والتطلع للمستقبل، وأن العلاقة بين البلدين تحكمها الديمقراطية.



على صعيد آخر، أكد بايدن أن الولايات المتحدة تنسق باستمرار مع منظمة الصحة العالمية وأنها ستقدم المزيد من الدعم لإنتاج اللقاحات المضادة لكورونا.



وأوضح بايدن أن "هدفنا الرئيسي هو السيطرة على فيروس كورونا ومساعدة حلفائنا وجيراننا على التعافي منه".