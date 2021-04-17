أهالي قرية الحبش في الشرقية يطالبون بإعادة رصف وإصلاح الطرق المتهالكة.. صور

استغاث أهالي قرية الحبش التابعة لـ مركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية، من تهالك الطرق وسط معاناة الأهالي لعدم إدراج المسئولين شوارع القرية في خطط الرصف مما يعرض حياة الأهالى للخطر..



وقال محمد زكريا أحد أهالي القرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، "نعانى أشد المعاناة من تهالك الرصف فى الشارع وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى إلى وقوع كثير من الحوادث، وتحطم السيارات".



وأضاف "على الرغم من معاناة الأهالي، فإن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة".



وأشار فى أول أيام الشهر الكريم لقيت طفلتان مصرعهما نتيجة انقلاب مقطورة محملة بمحصول البنجر وتصادف وقوف الطفلتين أمام محل بقالة لتودي الواقعة بحياتهما في الحال في مشهد مأساوي.



وطالب برصف الشوارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الصرف الصحى التى تغرق الشارع دائما ومياه الأمطار، ما يؤدى إلى عدم القدرة على السير.



وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الشرقية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالى.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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