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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|"سكني" يوقع 4 اتفاقيات خلال ملتقى الربع الأول 2021

عقارات السعودية
عقارات السعودية

وقّع برنامج "سكني" 4 اتفاقيات مع عدد من الجهات ضمن ملتقى سكني للربع الأول للعام 2021 المنعقد في الرياض؛ وذلك بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وكرّم البرنامج عدداً من شركاء النجاح من الممولين والمطورين والمقاولين لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية وإسهاماتهم الفاعلة في تحقيق مستهدفات "سكني"، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.


وأوضح تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية الرسمية " واس"، أن الاتفاقيات تضمنت- بالشراكة مع القطاع الخاص- تقديم تصاميم هندسية نموذجية لمستفيدي خيار البناء الذاتي عبر منصة سكني بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، وكانت الاتفاقية الأولى مع مؤسسة المحور الفني للمقاولات المعمارية التي مثلها معاذ المنصور، والاتفاقية الثانية مع مكتب أحمد بن عبدالله التويجري للاستشارات الهندسية الذي مثلها المهندس أحمد التويجري، واتفاقية مع مكتب أصايل للاستشارات الهندسية ومثلها المهندس عبدالعزيز العنقري، واتفاقية رابعة مع مجموعة إبداء الاستشارية ومثلها المهندس عبدالله الجعيثن.


كما شهد الملتقى توقيع الشركة الوطنية للإسكان مع الهيئة السعودية للمقاولين لتأهيل واعتماد المقاولين لتنفيذ أعمال البناء والتشييد لمستفيدي خيار البناء الذاتي الذي يقدمه برنامج سكني، ومثّل الهيئة في التوقيع الأمين العام للهيئة المهندس ثابت آل سويد، ومن الشركة الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي المهندس محمد البطي.

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وكرّم برنامج "سكني" عددا من شركاء النجاح في قطاعات التمويل والتطوير العقاري والمقاولات نظير جهودهم الفعّالة لتقديم أفضل الخدمات للأسر السعودية ضمن خيارات سكنية وتمويلية متعددة تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم، منها جائزة أفضل بنك التي حاز عليها مصرف الراجحي ضمن فئة الجهات التمويلية نظير توقيعه أكبر عدد من العقود التمويلية بواقع 29 ألف عقد خلال الربع الأول للعام 2021م، و"شركة دار التمليك" كأفضل شركة تمويل لتوقيع 756 عقدا خلال الربع الماضي.


كما فاز البنك الأهلي السعودي بجائزة "سكني" كأفضل جهة تمويلية للوحدات السكنية تحت الإنشاء لتنفيذه أكثر من 2800 عقد تمويلي خلال الربع الأول 2021، وحصد "مصرف الراجحي" جائزة أفضل جهة تمويلية خلال فترة الحظر الكلي والجزئي لتمكنه من توقيع أكثر من 20 ألف عقد، فيما فاز "أحمد المطيري من البنك الأهلي السعودي بجائزة أفضل أخصائي مبيعات لتنفيذه أكبر نسبة من عقود التمويل خلال الربع الماضي، وجائزة أفضل عرض تسويقي فاز بها "بنك ساب" لتقديمه أقل نسبة فائدة لعقود التمويل السكني، وحصد "البنك العربي" جائزة أفضل جهة تمويلية تطورا؛ لتحقيقه نسبة رضا عالية للمستفيدين، ونال مصرف الراجحي جائزة أفضل جهة تمويلية لتحويله الخدمات المقدمة عبر خدمة "المستشار العقاري" إلى عقود تمويلية.


وعلى صعيد جوائز فئة التطوير العقاري والمقاولات، حصدت شركتي "مكيون للتطوير العقاري" و"رتال" جائزة أفضل مطور عقاري عن مشروعي "رُبى جدة" و"نساج تاون"، وعن فئة المقاولين والاستشاريين حصدت شركة "الصاعدي للمقاولات" على جائزة أفضل استشاري لتنفيذها أكبر عدد من المشروعات، ونالت "شركة الخطيب وعلمي للاستشارات الهندسية" جائزة أفضل استشاري هندسي لتنفيذ أكبر عدد من التصاميم للمشروعات.


ولفئة التصاميم المعمارية للمرحلة الثانية من خدمة "التصاميم الهندسية" فاز مكتب ثلث للاستشارات الهندسية (المهندس عبدالله اللاحم)، ومكتب التصميم الحركي للاستشارات الهندسية (المهندس أسامة باسلم)، ومكتب آكد كونسلت للاستشارات الهندسية (المهندس عبدالله البشر)، وشركة دقة القياس للتصميم (المهندس بدر الدامغ)، ومكتب مرافق للاستشارات المعمارية (المهندس أحمد الغانم)، ومكتب عبدالعزيز الرويشد للاستشارات الهندسية (المهندس عبدالعزيز الرويشد).


وشهد ملتقى برنامج "سكني" للربع الأول 2021م إعلان استفادة 70,120 أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من 2021، بينها 49,566 أسرة سكنت منازلها، وإعلان البرنامج عن تدشين تطبيقه الإلكتروني الجديد المطور عبر الأجهزة الذكية وإطلاقه خدمة التمويل السكني الإلكتروني؛ لتسهيل استفادة الأسر السعودية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة ضمن إجراءات ميسّرة. 

اقتصاد السعودية ملتقي سكني المطورين والمقاولين مال واعمال

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