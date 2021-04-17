فرصة للتأني| الأوقاف تعلق على مدة صلاة الجمعة.. فيديو

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم افتتاح 37 مسجدا جديدا مع أول جمعة في رمضان في مختلف المحافظات.



وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "صلاة الجمعة نصف ساعة وليست قصيرة، وتعطي فرصة للتأني والركوع والسجود وقراءة الآيات".



وأشار: "نصف ساعة كافية جدا، وأعتقد أنها ستكون ثقافة الشعب المصري في أنه يصلي الصلاة بتأنٍ وأريحية مطلقة حتى في غير أيام أزمة كورونا".



وأوضح: "هناك التزام تام بالإجراءات الاحترازية ولم يتم رصد سوى حالة واحدة في محافظة الشرقية"، لافتا: "وزير الأوقاف أعلن أنه سيتم فتح مسجد يوم الثلاثاء بعد إعادة ترتيبه ووضع علامات التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية".

