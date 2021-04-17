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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية حاجرالمريس فى الأقصر يطالبون رفع كفاءة خدمة مكتب البريد

صدى البلد

ناشد أهالي قرية حاجرالمريس الطود غرب محافظة الأقصر الموافقة علي تركيب عداد كهربائي ثلاثي بدل من العداد الكهربائي الأحادي لرفع كفائة خدمة مكتب بريد حاجرالمريس .

وقال  محمد محمود طايع أحد المواطنين، في استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": " نطالب بتركيب عداد كهربائي ثلاثي بدل من العداد الكهربائي الأحادي لرفع كفائة خدمة مكتب بريد حاجرالمريس نظرا لإحلال وتجديد المكتب وتغير مصدر الكهرباء 
 
وأضاف، لذلك نناشد المستشار محافظ الأقصر والسيد مديرمنطقة بريد محافظ الأقصر والسيد مديرمدرية كهرباء محافظة الأقصر بالموافقة علي تركيب العداد الكهربائي حتي يتم العمل بها مع العلم تم تسليم المكتب بعد تنفيذ أعمال الأحلال والتجديد لهيئة البريد و نلتمس ونستغيث بكم نظرا للذهاب الي مكاتب البريد الأخرى ونعاني من بعد المسافة في الذهاب والعودة وظروف المواطنين اصحاب المعاشات والتأمينات وتكافل وكرامة ومرتبات الموظفين وكبار السن والأمراض المزمنة من النوعين لذا نأمل الموافقة والنظر الى الأهالى بعين الرحمة نظرا لظروف شهر رمضان الكريم وحيث المكتب يخدم جميع المناطق الريفية في اداء الخدمة

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
٠١١٤١٢٨١٣٣٦


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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