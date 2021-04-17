أهالي قرية حاجرالمريس فى الأقصر يطالبون رفع كفاءة خدمة مكتب البريد

ناشد أهالي قرية حاجرالمريس الطود غرب محافظة الأقصر الموافقة علي تركيب عداد كهربائي ثلاثي بدل من العداد الكهربائي الأحادي لرفع كفائة خدمة مكتب بريد حاجرالمريس .

وقال محمد محمود طايع أحد المواطنين، في استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": " نطالب بتركيب عداد كهربائي ثلاثي بدل من العداد الكهربائي الأحادي لرفع كفائة خدمة مكتب بريد حاجرالمريس نظرا لإحلال وتجديد المكتب وتغير مصدر الكهرباء



وأضاف، لذلك نناشد المستشار محافظ الأقصر والسيد مديرمنطقة بريد محافظ الأقصر والسيد مديرمدرية كهرباء محافظة الأقصر بالموافقة علي تركيب العداد الكهربائي حتي يتم العمل بها مع العلم تم تسليم المكتب بعد تنفيذ أعمال الأحلال والتجديد لهيئة البريد و نلتمس ونستغيث بكم نظرا للذهاب الي مكاتب البريد الأخرى ونعاني من بعد المسافة في الذهاب والعودة وظروف المواطنين اصحاب المعاشات والتأمينات وتكافل وكرامة ومرتبات الموظفين وكبار السن والأمراض المزمنة من النوعين لذا نأمل الموافقة والنظر الى الأهالى بعين الرحمة نظرا لظروف شهر رمضان الكريم وحيث المكتب يخدم جميع المناطق الريفية في اداء الخدمة

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