هجمة مرتدة يتصدر تويتر بهاشتاج تحية لشهداء الوطن.. ومغردون: لن ننساهم

بآلاف التغريدات؛ تصدر هاشتاج "تحية لشهداء الوطن"، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ عقب إذاعة الحلقة الرابعة من مسلسل هجمة مرتدة، للنجمين أحمد عز وهند صبري، على قناة “dmc” الفضائية.

وتفاعل الآلاف من رواد موقع التواصل الاجتماعي مع "الهاشتاج"، وجاءت أبرز تغريدات الجمهور، فيما بين: “فخور بيكي يا بلدي.. لن ننسى كل شهدائنا.. مجهود وتعب لا ينسى بمسلسل رائع.. ربنا يبارك في الجيش والشرطة ويرحم شهادئنا.. أحمد عز وهند صبري بيعملوا عظمة.. عمل رائع يستحق كل الحب والتقدير”.



بدأت أحداث مسلسل هجمة مرتدة، بتأكد سيف العربي (أحمد عز) من عدم مراقبة أحد للمكان السري الذي يجتمع فيه مع أسامة (أمير صلاح الدين)، ثم يعود ويتحدث مع شقيقه في مصر، من خلال الإنترنت، ويعطي والده (صلاح عبدالله) رسالة مشفرة؛ ليوصلها إلى المخابرات.



ويتجه والد “سيف”، فجرا؛ لمقابلة الضابط رفعت (هشام سليم)، ويعطيه الرسالة المشفرة، وتصل للمخابرات المصرية رسالة بتحركات تنظيم القاعدة في بغداد، وانسحاب قواتهم من بعض الأماكن.



ويتفق “سيف”، مع شاب لبناني، بتسريب صور له من داخل السجن في العراق، ويفعل الشاب اللبناني ذلك مقابل مبلغ مالي يحصل عليه، في الوقت الذي تتواصل فيه دينا أبو زيد (هند صبري) مع رجل مخابرات مصري، ويعطيها بعض المعلومات والتحذيرات.



ويتأكد "الضابط رفعت" من محاولة عناصر صهيونية، اختراق المركز الإسلامي الثقافي؛ من خلال مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي يخططون له، في الوقت الذي تقوم عناصر بمراقبة “سيف” الذي يتجه إلى ساحة سوق الشهداء في بغداد، ليقابل أحد الشباب العاملين معه، وتحدث عملية تفجيرية في السوق ،يقتل على إثرها “أسامة”، ويقوم الشاب العربي بتفجير نفسه؛ انتقاما من قتلة أسامة، وتختتم أحداث الحلقة الثالثة.



المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.