بمشاركة حجازي|اتحاد جدة يتعادل مع الباطن..والرائد يهزم القادسية في الدوري السعودي

تعادل فريق اتحاد جدة مع نظيره الباطن سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “ الدوري السعودي".

نادي اتحاد جدة سيطر على أحداث المباراة، وقام بـ 19 محاولة في المبارة، منها 6 تسديدات على مرمى الباطن، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشارك محترفنا المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة مع فريقه اتحاد جدة، ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 93.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد اتحاد جدة للنقطة 46 في المركز الثالث، ورفع الباطن رصيده لـ 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي نفس الجولة، فاز فريق الرائد على نظيره القادسية بهدف دون مقابل، أحرزه كريم البركاوي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

انتصار الرائد رفع رصيدهم للنقطة 35 في المركز السادس، فيما توقف رصيد القادسية عند 34 نقطة في المركز التاسع.