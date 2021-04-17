على قدر المسئولية في رمضان| الأوقاف تبشر النساء بإتاحة الصلاة بالمساجد

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم افتتاح 37 مسجدا جديدا مع أول جمعة في شهر رمضان المبارك في مختلف المحافظات.



وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "افتتحنا منذ شهر سبتمبر 2020 حتى الآن 1369 مسجدا، سواء أكانت إحلالا وتجديدا أو صيانة وترميمات أو إنشاء من العدم".



وأشار: "الجميع يسعى لإعمار بيوت الله ووضعها في أحسن صورة، والطراز المعماري للمساجد الآن أصبح أفضل مما كانت عليه كثيرا"، متابعا: "تم وضع خطط واستراتيجيات للمساجد على أنها تستوعب أعدادا كبيرة جدا"، مؤكدا: "وزارة الأوقاف لم تقصر في هذا الجانب".



وأوضح: "كان هناك تعليق للصوات في المساجد بالنسبة للسيدات في غير رمضان"، لافتا: "تم فتح المساجد والمصليات للنساء في رمضان ولم تأت أي مخالفة من السيدات، وكنّ على قدر المسئولية في الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، معقبا: "أعتقد بعد رمضان سيكون هناك نظر في فتح المساجد أمام السيدات".