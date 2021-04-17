هل أصبحت أرواح أهلنا مستباحة|مصطفى بكري يبكي ضحايا أتوبيس أسيوط المتفحم..فيديو

نعى الإعلامي مصطفى بكري ضحايا حادث أتوبيس أسيوط؛ قائلا: «هل كتب على أهلنا الحزن والموت والإهمال هل أصبحت أرواحهم مستباحة، ومتي يجف نهر الدماء في الجنوب الصامد الصابر المحتسب» .

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تم تشييع 5 جثامين من أهالي قرية المعنى بمحافظة قنا في حادث تفحم أتوبيس نقل ركاب على طريق أسيوط والذي وقع الأربعاء الماضي وأسفر عن 22 شهيدا وثلاثة جرحى من ضمنهم 5 من أسرة واحدة.

وتساءل الإعلامي مصطفى بكري من سيعوّض بنتًا صغيرة عن أبيها الذي رحل في غمضة عين ومن سيعوض ابنًا عن حضن أمه أو زوجة عن زوجها، وأضاف أننا نؤمن بقضاء الله وقدره ونعرف أن الأعمار بيد الله عز وجل لكن السكوت عن الإهمال وتكرار الأخطاء جريمة في حق الوطن.

وأعلن محافظ أسيوط عصام سعد، وقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 103، بمدخل المحافظة.

وقالت وزارة الصحة إنها دفعت بأكثر 31 سيارة إسعاف، منها 11 سيارة من محافظة سوهاج و20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين.