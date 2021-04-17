أب يستغيث: زينب متغيبة عن المنزل منذ 5 أيام ولا نعرف عنها شيئا

استغاث المواطن إبراهيم السيد، والمقيم في قرية الغوارنه التابعه لمركز أبو حماد محافظة الشرقية، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته زينب.

وقال "إبراهيم" في رسالته: " تغيبت ابنتي زينب البالغة من العمر 20 عاما عن منزلها وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم الإثنين الساعه 9 صباحا ولم تعد حتى الآن".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها ، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. ارجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها ، رأفة بحال والدته المريضة التى كادت ان ينفطر قلبها على غيبه”.



وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الأتية:

01208125362

01211604353

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.