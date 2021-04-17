عمل عربي مشترك| رسائل مذيعي برنامج "بيت للكل" في أولى حلقاته.. فيديو

وجه مذيعو برنامج “بيت للكل”، من جنسيات مختلفة، المذاع لأول مرة على التلفزيون المصري، رسالة، عبر البرنامج في أولى حلقاته.



وقالت الإعلامية شافكي المنيري، مقدمة برنامج “بيت للكل”، : “سلام لوطني الممتد منذ الأزل حتى آخر المدى، وهنا العائلة الواحدة، ذات الجذور الواحدة”.

وأضافت الإعلامية الفلسطينية، ضحى الشامي، خلال أول حلقات برنامج “بيت الكل”، عبر القناة الأولى المصرية: “هنا القاهرة الساحرة الناضرة الباصرة العاطرة، فهنا الخط الأول لنا، وملامح الحضارات الأولى”.

وتابعت الإعلامية كائي فراج: “هنا بغداد، دار السلام والتراتيل، وهنا ولدت أولى حروف الخطاب، ونافذة بوح لآمالنا وطموحاتنا".

وأكملت الإعلامية ياسمين شملاوي: “هنا عمان، حلم تناجيه قوافينا، يشع كالبدر في التمام، ومعقل الحب والسلام”.

فيما قال الإعلامي حازم رحاحلة: “هنا القدس، بوابة الأرض إلى السماء، ومن هنا مر الكثير من الغزاه، قد تلاشوا وبقي الكل”.