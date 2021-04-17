عمليات تخريب ونهب لـ السكك الحديدية في جنوب أفريقيا.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض عمليات تخريب ونهب تطال السكك الحديدية في جنوب افريقيا تزامنا مع الإغلاق بسبب الجائحة.



وأوضحت "يورونيوز"، أن اللصوص استهدفوا السكك الحديدية في جنوب افريقيا مستغلين عمليات الإغلاق في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن اللصوص قاموا بنهب كل ما تمكنوا من حمله من قضبان وأسلاك وسلالم وأبواب. ومن المفارقات أن عملية النهب وقعت عندما شرعت الحكومة في خطة طموحة بمليارات الدولارات، لتحديث شبكة النقل بالسكك الحديدية للركاب في المناطق الحضرية. الآن، القطارات الجديدة تنتظر والمسافرون عالقون.

