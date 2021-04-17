سامسونج تحدد رسميا موعد إطلاق هاتف Galaxy M42 5G.. صور

أشار تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy M42 5G، في الهند خلال أيام، واليوم، أكدت شركة أمازون أن الهاتف الذكي سيتم الإعلان عنه رسميا في 28 أبريل، وذلك بعد إنشاء صفحة ترويجية للهاتف عبر موقعها على الإنترنت.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تحتوي الصفحة الخاصة بـ Galaxy M42 5G، على موقع أمازون الألكتروني، بعض الصور التي تكشف تصميم هاتف سامسونج المرتقب وبعض الميزات التي سيقدمها، وسوف يحزم الهاتف الذكي شاشة ذات شق أعلى منتصفها، كما يظهر إعداد كاميرا خلفية رباعية الشكل على ظهر الجهاز.

ومن المتوقع أن يقدم هاتف Galaxy M42 5G، شاشة من نوع AMOLED، حيث لا تظهر الصور قارئ بصمات الأصابع على اللوحة الخلفية، كما أنه ليس مضمنًا في زر الطاقة الموجود في الإطار الأيمن، مما يعني أن الهاتف الذكي سيضم مستشعر بصمة الأصبع مدمج أسفل الشاشة.

وسيحتوي هاتف Galaxy M42 5G، على معالجا من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 750G، ولم تكشف الصفحة الخاصة بالهاتف على موقع أمازون أي تفاصيل عن ذواكر الوصول العشوائي والتخزين، ولكنها أوضحت أنه سيأتي مع خدمتي Samsung Pay و Knox Security.

وعلى الرغم من أن سامسونج لم تكشف المواصفات الكاملة لهاتف M42 5G، إلا أن التسريبات السابقة كشفت أن الهاتف الذكي سيحتوي على إعدادات كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 64 ميجابيكسل.

وسيحزم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy M42 5G، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير في الساعة، ومن المحتمل أن يتوفر الهاتف للبيع في الهند مقابل سعر ما بين 270 و 335 دولار أمريكي.