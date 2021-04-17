إيمان البحر درويش : يكفينى ألاقي ربي وهو راض عني.. كل فنان له ذوقه الخاص.. ولا أطمع في منصب النقيب

إيمان البحر درويش:

بحب صوت شيرين رغم اختلافي معها.. وأنغام لها رأي معجبنيش

مشفتش كدا أبدا .. رسالة من عصام الحضري ﻹيمان البحر درويش

سيد درويش علمنى عزة النفس والتعبير عن الكلام بالموسيقى

حل المطرب إيمان البحر درويش ضيفا ببرنامج العرافة عبر فضائية المحور وشف عن العديد من الملفات الهامة أبرزها أنه رفض تتر مسلسل البرنس واعتبرها وصمة عار في جبينه

كما أن سيد درويش علمنى عزة النفس والتعبير عن الكلام بالموسيقى

وإليكم أبز التصريحات..

قال المطرب إيمان البحر درويش إن قول الحق أفضل عند الله وأكثر الناس للحق كارهون، ويكفيه أن يلاقي ربه وهو راض عنه.

وأضاف إيمان البحر درويش خلال لقاء ببرنامج العرافة عبر فضائية المحور: لا بد من اختيار فن الكلمات كي ينجح الفنان، ولا بد من تقديم البديل الجيد.

وتابع إيمان البحر درويش: “إاسلام ابني هو من صورني وأنا في المستشفى والناس متعرفش قيمة الصحة غير لما تروح.. عزت أبو عوف وحميد الشاعري ومحمد الحلو زاروني.. حميد الشاعري كان يبكي وعزت أبو عوف أيضا رحمة الله عليه”.

وأشار درويش إلى أن الافلام تسخدم المرأة بشكل غير صحيح وتستغلها كسلعة، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة للفنانتين ليلى علوي وإلهام شاهين.



قال المطرب إيمان البحر درويش إنه مولود في حضن بيت سيد درويش، والطبيعي أن تكون الموهبة الموسيقية موجودة لديه.

وأضاف درويش أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر له أسلوبه الخاص، قائلا: “الذوق مختلف بيني وبينه”.

وتابع إيمان البحر درويش: ذوق كل فنان يختلف عن الآخر.. دي حاجة تخصني أن يكون لي أسلوبي الخاص الذي أسير عليه".





وأردف: "لا أطمع في شيء ولا في منصب نقيب المهن الموسيقية".

قال المطرب إيمان البحر درويش أن الفن أذواق معلقا أنه “لو واحد قال انه مبيحبنيش مينفعش اقوله لا واى واحد لو قال مبيحبنيش براحته”.

وأضاف درويش انني “بحب صوت شيرين رغم اختلافي معها” مشيرا إلى أن انغام قالت رأي معجبنيش لما قالت الفن ليس رسالة وهي جملة انا أكررها دائما ان الفن رسالة".

وتابع المطرب إيمان البحر درويش أن الفن رسالة عظيمة مؤكدا أنه لو مش فاهمة رسالتك ايه فى الفن يبقى لازم تعرفيها".

وأشار درويش إلى انه أنا لا اتحدث على صوتها فصوتها مميز لكنها لا تعبر عني مؤكدا ان المواقف الشخصثية للفنان تؤثر على شكل المعجبين.

قال الفنان إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين السابق، إن أي شخص مارس رياضة كرة القدم يعرف من لمسته بالكورة مضيفا “انا لاعيب كورة على اعلى مستوى ولى تسجيلات خاصة وبلعب كرة زي كريستيانو وميسي ومحمد صلاح".

وأضاف درويش أن الفنان الراحل نور الشريف فنان عظيم لكنه كان في فيلم “غريب في بيتي” تكوينه الجسماني لا يصلح أن يكون لاعب كرة قدم.

وتابع المطرب إيمان البحر درويش أن "عصام الحضري لما شافني وأنا بلعب كرة قدم خماسي قالي مشفتش كده أبدا محترفتش لأني كنت في اسكندرية أما الأهلي والزمالك كانوا بس اللي مسيطرين".

وأكمل درويش:" هاني شاكر قال إني سلطت واحد يشتمه وأنا اول قرار اخذته في النقابة بوقف أي موسيقي يعتدي على موسيقي آخر بالألفاظ وإحالته للتحقيق".

قال المطرب إيمان البحر درويش، إنه عندما عرض عليه غناء تتر مسلسل البرنس ولكنه رفض، لأنه يرفض هذا الشكل من الأعمال.

وأضاف إيمان البحر درويش: “لو غنيت الكلام دة هيبقى وصمة عار في جبيني.. وأحمد سعد غناها لأن ده أسلوبه الخاص”.

وتابع إيمان البحر درويش: "اتقال عليا اني خدت 15 ألف جنيه من أموال اليتامى ونيابة الأموال العامة برأتني".

وأردف إيمان البحر درويش: "هاني شاكر قال إني سلطت واحد يشتمه، وأنا أول قرار اخذته في النقابة بوقف أي موسيقي يعتدي على آخر بالألفاظ وإحالته للتحقيق".

قال المطرب إبمان البحر درويش أنه “لي وش واحد مالوش تاني مؤكدا ان اكثر الناس للحق كارهون من له اكتر من وش وانا ببص نفسي فى المرايا ببقى محترم نفسي”.

وأضاف درويش خلال لقاء له لبرنامج العرافة عبر فضائية المحور أن سيد دوريش حبيبيى وهو من علمنى عزة النفس وعلمنى التعبير عن الكلام بالموسيقى.

وتابع المطرب إيمان البحر درويش عند عرض صورة الفنان تامر حسني قال :مفيش حاجة اسمها نجم جيل" فأنا لا أطلق على نفسي أي لقب فأنا ايمان البحر درويش فقط.

وأشار درويش إلى أنه نصح الفنانة شيرين أكثر من مرة وأكدت لها "لسانك هيضيعك ولو سمعت نصيحتى مكانش حصل وتخسر أي شخص.