البنتاجون: خطة الانسحاب من أفغانستان تشمل بعض المتعاقدين‎

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، الجمعة، إن الخطة المبدئية للانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان، تشمل سحب بعض المتعاقدين على الأقل.



وأضاف المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، أن الخطط المبدئية تخضع للمراجعة، موضحا أنه ليس لديه تفاصيل بشأن عدد المتعاقدين الذين سيجري سحبهم، بحسب وكالة "رويترز".



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، في خطاب من واشنطن، سحب القوات الأمريكية، قائلا: "حان الوقت لإنهاء أطول حرب أمريكية.. حان الوقت لعودة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن".



واتفقت الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي على سحب القوات الأجنبية التي يقودها الحلف من أفغانستان بالتنسيق مع انسحاب القوات الأمريكية من هناك بحلول 11 سبتمبر.



ويتمركز في أفغانستان نحو 7000 جندي غير أمريكي من دول الحلف في الأساس وأيضا من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا، وهو عدد يفوق القوات الأمريكية هناك البالغ قوامها 2500.



وتعتمد الحكومة الأفغانية بشدة على متعاقدين ومدربين أجانب للقيام بمهام، منها صيانة بعض الطائرات العسكرية.