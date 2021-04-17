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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 17-4-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 17-4-2021، علي مستوي البنوك العاملة بمصر.


ووصل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

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سجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي المصري،مصر،التنمية الصناعية، مصر ايران للتنمية”.

 بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ التجاري الدوليCIB،المصرف العربي الدوليAIB، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، عودة، الكويت الوطنيNBK، المصري الخليجي”.
 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  15.63 جنيه لشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ العربي،التجاري وفا، بلوم،قناة السويس، المشرق، الاهلي الكويتي، البركة،العربي الافريقي الدولي، الاسكندرية، ابوظبي التجاري،المصرف المتحد”.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنوك  “ابوظبي الاول، الاستثمار العربي، قطر، المصري لتنمية الصادرات،التعمير والاسكان،ABC، الوطني الاهليQNB ، كريدي أجريكول،HSBC،الاهلي المتحد”.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه لشراء و 15.74 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي،  

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نح و 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنك سايب، 
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك “ الامارات دبي الوطني، القاهرة”.

 
وبلغ اعلي  سعر للدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي مسجلا 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

 

البنوك المصرية سعر الدولار مال واعمال البنك المركزي

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