تحب مصر بشكل مش طبيعي.. أسرار جديدة لحياة أم كلثوم يرويها أبن زوجها

روى الدكتور محمد حسن الحفناوي أبن زوج أم كلثوم، أهم الحكايات الأسرية في منزل كوكب الشرق أم كلثوم.

وقال الحفناوي، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء الجمعة، إنه تربيت في منزل كوكب الشرق أم كلثوم وبعد أن تزوجها والدي، متابعا أنه علاقتي بوالدي متعددة ومن أكثر من زاوية وكان مثلي الأعلى وكان أب فيه كمية حنان كبيرة جدا.

وأضاف الدكتور محمد حسن الحفناوي أبن زوج أم كلثوم، أنه أب تزوج من كوكب الشرق وعمري 9 سنوات ولم أذهب مباشرة للعيش في منزل مع أم كلثوم ولكن بعد وقت حتى استوعب الأمر، لافتا إلى أن الأم معنى كبير وأم كلثوم كانت كلها عطاء.



وتابع الدكتور، أنه :"كنت أقرب اخواتي لأم كلثوم، وكانت تحب مصر بشكل غير طبيعي".

