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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصمت بأدائك|رانيا فريد شوقي توجه رسالة لـ ماجد الكدواني عن دوره بـ"ولاد ناس"

صدى البلد

أشادت الفنانة رانيا فريد شوقي بدور الفنان ماجد الكدواني بعد ظهوره ضيف شرف في مسلسل “ولاد ناس”.

وكتبت رانيا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الله عليك المبدع ماجد الكدواني وجعت قلبنا واسعدتنا بوجودك في المسلسل ورغم انه دور ضيف شرف بس بصمت بأدائك في قلوبنا أبدعت يا مبدع.

وظهر الفنان ماجد الكدواني كضيف شرف في الحلقة الرابعة من مسلسل "ولاد ناس"، وكان العمل قد قدم حالة إستثنائية خاصة نسجها داخل كل بيت مصري فور بدء عرضه عبر عدد من القنوات الفضائية ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2021، لما يطرحه العمل من قضية إجتماعية وإنسانية تخترق ملفا شائكا لم تتطرق له الدراما من قبل، هو ملف المدارس الخاصة والدولية وما يجري بداخلها، كما يتطرق العمل لعلاقة الآباء بأولادهم وانشغالهم بتفاصيل الحياة المتسارعة على حساب تربية أبنائهم، وتجاهلهم لإقامة علاقة أسرية سليمة مع الأبناء.

ومنذ عرض الحلقة الأولى للعمل بدأت ردود الفعل الإيجابية تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة لأنه يمس الكثير من الأسر المصرية ويقترب من قضايا إجتماعية بارزة في المجتمع المصري، خاصة بعد المشهد الأصعب في العمل حتى الآن وهو مشهد حادث أتوبيس الأطفال، ثم تصاعدت الأحداث بمشاهد مؤثرة لأسر الأطفال في للمستشفى التي تم نقلهم إليها.

مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض على قناة صدى البلد.

مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.

مسلسل ولاد ناس ماجد الكدواني اعمال ماجد الكدواني صور ماجد الكدواني

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