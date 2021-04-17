ابن زوج أم كلثوم يكشف تفاصيل عن حياتها وارتباطها بوالده.. فيديو

كشف الدكتور محمد حسن الحفناوي ابن زوج كوكب الشرق أم كلثوم، تفاصيل عن حياتها، مؤكدا أن والده عشق أم كلثوم كثيرا وتزوج بها.

وأضافت الحفناوي، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء أمس الجمعة، أنه والدي كان سميعا كبيرا لأم كلثوم وبدأت العلاقة بينهما بعد أن ذهبت لأبي في العيادة، ومن هنا بدأت العلاقة العاطفية بينهما، أم كلثوم كانت أما بمعنى الكلمة في المنزل، متابعا أنه :" ماحستش إنها مش أمي، وإحساسها كان جميل وتعطي الكثير".



وتابع الدكتور محمد حسن الحفناوي ابن زوج أم كلثوم، أن أم كلثوم لم تحضر حفل زواجي لتعطي لأمي هذه اللحظة المهمة، مستدركا أن أم كلثوم كان لديها إحساس عال ورقيّ في التعامل ولديها ود وأخلاق حقيقية.

