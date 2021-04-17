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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبحبش أشتغل.. وفاء عامر: أنا سندريلا في المطبخ خلال شهر رمضان

الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر

قال الفنانة وفاء عامر، إنها تتجة دائما لعدم العمل في نهار رمضان، مشيرة إلى أنها تبدأ يومها الساعة 12 ظهرا؛ لأنها تفضل النوم متأخرا.
 

وأضافت "عامر"، خلال استضافتها ببرنامج «رمضان أحلى» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامية «أسما»: «ببدأ يومي زي أي ست مصرية، بالإشراف على نظافة البيت، وتحضير الأفطار»، مشيرة إلى أنها مثل “السندريلا” في المطبخ، وفي إعداد الطعام.
 

وأوضحت وفاء عامر، أنها تشعر بالسعادة في إعداد وطبخ الطعام، قائلة: «بحب أشوف أهلي وأولادي وهما بياكلوا، وبحب أشوف مجهودي في الطبخ».
 

واشارت وفاء عامر، إلى أن شقيقاتها أيضا ماهرين في الطبخ، لافتة إلى أنها في أول يوم رمضان كانت “معزومة” عند شيقتها آيتن عامر.

وفاء عامر رمضان احلى ايتن عامر صدى البلد رمضان

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