من اليوم بالتوقيت الصيفي| مواعيد غلق المحلات والكافيهات والجهات المستثناة.. فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، المواعيد الصيفية لغلق المحلات التجارية والكافيهات.

قال قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، :" قرار غلق المحال التجارية في المواعيد الشتوية أو الصيفية معمول به من ديسمبر 2020، موضحا أنه سيتم بدء تطبيق المواعيد الصيفية من اليوم 17 أبريل 2021، لتفتح المحال والكافيهات من الساعة 7 صباحا وحتى 11 ليلا، والمطاعم من 5 صباحا وحتى 12 ليلا.

وأضاف: "يستثنى من هذا الأمر محال السوبر ماركت والخضروات والدواجن والصيدليات"، مشيرا إلى أن هذا القرار هدفه الحفاظ على سلامة المواطنين.

ونوه مساعد وزير التنمية المحلية إلي أن هذه المواعيد ملزمة، والمخالف يتم التنبيه كتابيًا عليه في الأسبوع الأول، وعند عدم الالتزام، يتم غلق المنشأة، وإن لم يتراجع سيتم سحب رخصة المنشأة.