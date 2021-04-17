أحمد عز : يكشف عن كواليس وتفاصيل مسلسل "هجمة مرتدة".. كانت وش السعد عليا.. وتعاونه مع الفنانة هند صبري

أحمد عز:

يكشف عن كواليس وتفاصيل مسلسل "هجمة مرتدة"

الحروب الأن أصبحت فكرية وهو ما تضمنه هذا النوع من المسلسل

نحاول أن نفهم نوعية الأعمال التي يحبها الجمهور

حل الفنان أحمد عز ضيفا بأولى حلقات برنامج بيت للكل عبر القناة الأولى المصرية وكشف عن العديد من الملفات الهامة وكشف عن سر جملة “البسوا المموه بيخافوا منه” بفيلم الممر.

وكشف عن تفاصيل دوره بمسلسل هجمة مرتدة والذي يعرض خلال هذه الفترة برمضان الحالي.

وعن تعاونه مع الفنانة هند صبري ورسالة الفنانة هند صبري له بعد صداقة دامت 20 سنة

وإليكم أبرز التصريحات.

كشف الفنان أحمد عز عن كواليس مسلسل “هجمة مرتدة” أنه تم توير المسسلسل في عدد من الدول منها الأردن مؤكدا أنه عندما تواجدت في الأردن لم أشعر أنني خرجت من مصر فنفس العادات والتقاليد وحتى في الأكل.

وأضاف عز خلال لقاء له لبرنامج بيت الكل عبر القناة الأولى المصرية تقديم الإعلامية شافكي المنيري من مصر ولميس عبدالكريم من العراق وكاثى فرج من الأردن وضحى الشامى من فلسطين أنني شايف اسامي بلدان مختلفة لكن احنا واحد وتناولت "اكلة المنسف"الأردنية".

وتابع الفنان احمد عز أن اي فنان من بداياته يحب نوعية الاعمال الوطنية لكن انت تعمل عمل ينتمى لجهاز المخابرات العامة هي ملفات سرية ويجب أن يمر عليها فترة معينة .

وأشار عز إلى أن هذا الملف معاصر من عام 2008 وعاصر فترة الربيع العربي وانتهى مؤخرا وكان حظى الجيد انه ملف حديث مؤكدا أنه يختلف عن الاعمال الماضية من صراع على جهتين.

وقال الفنان أحمد عز أن الحروب الأن أصبحت فكرية وهو ما تضمنه هذا النوع من المسلسل .

قال الفنان أحمد عز أن الفنانة هند صبري هي فنانة قوية مؤكدا أنهاعملت ضيفة شرف بفيم الممر وكانت رائعةواتمنى لها مزيد من النجاح.

وأضاف عز أن بدايتي كانت معها في السينما معا مشيرا إلى أن المخرجة ايناس الدغيدي هي من استكشفتنا.

وتابعت الفنان أحمد عز أنه عمرى ما هنسى فضل المخرجة ايناس الدغيدى وعملتنا ابطال واشتغلت مع هند وكانت وش سعد عليا .

وأشار عز إلى أنه على مدار 20 عام قدمنا أنا والفنانة هند صبري أعمال ناجحة

وعرض البرنامج رسالة للقنانة هند صبري للفنان أحمد عز “أحمد عز 20 سنة صداقة واشتغلنا مع بعض في أول عمل لي ومن بعدها اشتغلنا في هجمة مرتدة وانا سعيدة بالعمل معك وسعيدة بتطورك وعملك ومثابرتك وبتركيزك في شغلك .

قال الفنان أحمد عز أن الجمهور يعرف يفرز ويعلم الجيد من السيئ مؤكدا أنني حاولت خلال هذا العام أن أقوم بعمل مثل الأعمال العظيمة كجمعة الشوان ورأفت الهجان .

وأضاف عز أنه شرف لي أن يتم تشبيه هجمة مرتدة بتلك الأعمال مشيرا إلى أن النجاح بالسنبة لي هو تفاعل الجمهور مع العمل.

وتابع الفنان أحمد عز ان جملة “البسوا المموه بيخافوا منه” لم تكن موجودة في سيناريو فيلم “الممر” ولكن المخرج شريف عرفة قالها فأستخدمتها في العمل .

وأشار عز إلى “أن الناس تلتف حول العمل المصنوع كويس وبيعرفوا يفرزوا وعندنا ميزة كعرب وهى الحماسة والقومية ولكن فى حاجة الى ابراز وهو ما ظهر فى فيلم الممر”.

وقال الفنان أحمد عز أنه لما نزلت الشارع بعد موكب المومياوات كان هناك حالة عند الناس مؤكدا أن العالم العربي ملئ بالبطولات والقصص البطولية فالانتصار ليس عسكري فقط ولكن ثقافي ايضا وابراز البطولات يجعل الناس تلتف حول ذلك ولدينا القومية للقيام بذلك.

قال الفنان أحمد عز أنه قمت بالعمل مع الفنان اياد نصار بفيلم الممر مؤكدا أن اياج نجح في تقديم شخصية الضابط الإسرائيلي بشكل احترافي ورائع .

وأضاف عز أنه في مجال الفن “طبيعى انك تعمل عمل وتنجح وطبيعي الشعور بالغيرة والمنافسة والفن ليس ملكا لشخص بعينه”.

وتابع الفنان أحمد عز أن العمل الفني مثل فريق الكرة تحاول أن تحرز هدف مؤكدا انه “لو لقيت حاجة سواء عجبتنى أو معجبتنيش اتحدث مع الزملاء في ذلك”.

وأشار عز إلى أن هناك أفلام مثل "الفيل الأزرق" وغيرها الكثير من الاعمال الجيدة وهناك ممثلين مجتهدين جدا مؤكدا أنه نحاول أن نفهم نوعية ما يحبه الجمهور.