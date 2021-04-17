رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

علق الإعلامى عمرو أديب، على مسلسل "ملوك الجدعنة "الذى يعرض الآن فى الموسم الرمضانى قائلاً: إن عمرو سعد ومصطفى شعبان كل واحد فيهم يقدر يشيل مسلسل من بابه، ولكن الاثنين كانوا على ثقة فى بعض وجرأة أنهم شغالين مع بعض.

تابع عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية "المذاع على فضائية mbc مصر: تقدر تتفرج على ملوك الجدعنة وأنت مش عارف تحب مين ولا مين ، الاثنين واخدينك، معقباَ أن الناس عرفت سر المهنة وهى تكمن فى الثقة مهما اشتغلت مع مين هيفضل ليك دورك ومكانتك عند الناس.

أوضح عمرو أديب، أن المنافسة بين سريه وسفينة أشعلت المسلسل وعلته جدا ، والاثنين رافعين العمل لسابع سما ، لافتاً أداء الممثلين فى المسلسل من الدرجة الأولى "السهل الممتنع" حيث ان المسلسل بيتناول الناس الغلابة والحال الفقيرة.

وجه عمرو أديب، الشكر لكل أسرة المسلسل ياسمين رئيس ورانيا يوسف والراحل يوسف شعبان ودلال عبد العزيز والإخراج والتصويروعلى رأسهم العظيم “عمرو عبدالجليل” ، وعلق مازحا :الطموح حلو والإتحاد قوة .

أبدى عمرو أديب،إعجابه بالمسلسل قائلا: سيبكوا من انه تريند نجاح المسلسل يكمن فى الإيقاع، لافتاً: أن المسلسل يقوم به اتنين عظماء وإحنا مستمتعين بيهم.