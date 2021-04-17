وفاء عامر: أنا لحد دلوقتي عيلة صغيرة وبلعب سيجا.. فيديو

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها من عشاق المطرب الإسكندراني الأصيل، البحر أبو جريشه، كما أنها من عشاق الفن والأغاني النوبية.



وأوضحت “عامر”، خلال استضافتها ببرنامج «رمضان أحلى» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامية «أسما»، أنها تشعر بالراحة النفسية؛ عندما تستمع إلى الفن النوبي، مرددة: «نفسي أولادنا اللي بيدرسوا موسيقى، يحيوا تراثه، من خلال أعماله الجميلة».



وأدت وفاء عامر، إحدى أغاني المطرب الإسكندراني «مجادير مجادير وتعبنا من المشاوير»، منوهة بأن تراثه الفني كبير ويستحق الدراسة.



وأشارت وفاء عامر، إلى أنها حتى اللحظة تلعب ألعاب الأطفال، ومنها «السيجا»، قائلة: «أنا لحد دلوقتي عيلة صغير، وبلعب سيجا».

