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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

40 درجة| الأرصاد تعلن عن موجة حارة في هذين اليومين.. فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" :"ذروة ارتفاع درجات الحرارة سوف تكون يومي الأحد والاثنين القادمين، لتصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة، وتصل إلى 42 على جنوب البلاد في الصعيد وسيناء، خلال فترات النهار، لافتا إلي أنها  ستصل مرة أخري يوم الثلاثاء إلى حوالي 30 درجة مئوية.

ونوه مدير إدارة التنبؤات الجوية إلي أن ارتفاع درجة الحرارة هذه الفترة معدلات الربيع الطبيعية في هذا التوقيت من العام.

وأوضج : "يتبع هذه الفترة انخفاضات ملحوظة، وذلك لأن الربيع فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، ليشهد موجات شديدة الحرارة، يتبعه موجات هوائية متغيرة قادمة من جنوب أوروبا تعمل على انخفاض درجات الحرارة".

درجة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الفترة المقبلة درجات الحرارة محمود شاهين

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