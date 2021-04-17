أعمال نهب وتخريب بالسكة الحديد بجنوب أفريقيا..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها استهداف اللصوص السكك الحديدية في جنوب افريقيا مستغلين عمليات الإغلاق في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقام اللصوص بنهب كل ما تمكنوا من حمله من قضبان وأسلاك وسلالم وأبواب. ومن المفارقات أن عملية النهب وقعت عندما شرعت الحكومة في خطة طموحة بمليارات الدولارات، لتحديث شبكة النقل بالسكك الحديدية للركاب في المناطق الحضرية. الآن، القطارات الجديدة تنتظر والمسافرون عالقون.

في الأيام الماضية، استقل آلاف المسافرين القطارات ومروا عبر محطة سويتو هذه في طريقهم للعمل أو الدراسة في جوهانسبرغ، لكن لم يتوقف أي قطار في المحطة.