مسلسل قصر النيل.. دينا الشربيني في وجه عائلة السيوفي

كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل قصر النيل عن وجود جثّة بالقرب من النيل، لتُصر كاميليا (دينا الشربيني) على الذهاب إلى المشرحة مع الضابط خالد نوح (أحمد مجدي) ونبيل السيوفي (نبيل عيسى) ومحامي العائلة عزت (صلاح عبد الله)، ولكن عندما جاءت اللحظة الحاسمة، لم تستطع كاميليا دخول المشرحة والتأكد من الجثة، ليخبرها بعد ذلك خالد أنها كانت جثّة منصور السيوفي (صبري فواز).

وأشارت أصابع الاتهام إلى جميع أفراد العائلة بما فيهم كاميليا، ولكن رأت عائلة السيوفي أنه من الأفضل توزيع الميراث فيما بينهم، وهذا ما اقترحته عايدة (ريهام عبد الغفور) وأصرّت على عدم البحث عن القاتل، لأنه لن يُجدي بشيء،ففاجأتهم كاميليا بردها حيث أشارت بعيب كل فرد في العائلة، ضعف وجبن فوزي السيوفي (أحمد خالد صالح)، القمار والبنات في حياة نبيل السيوفي، والسجن الذي دخله حسين السيوفي، لتخبرهم في النهاية قرارها النهائي وتقول "زمان كان ليّا عندكم تار، دلوقتي بقوا اثنين، تار أبويا وتار منصور"، ليشتد الصراع بينها وبين عائلة السيوفي.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9:30 عصرًا و4:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

https://www.facebook.com/watch/?v=144909534232907