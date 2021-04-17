ظهور الشكل التخيلي للجيل القادم من مرسيدس MERCEDES E CLASS

ظهور الشكل التخيلي للجيل القادم من مرسيدس

أعلنت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية عن الجيل الخامس من mercedes e class في معرض ديترويت 2016، مما يعني أنها تبلغ من العمر حالياً أكثر من خمس سنوات، وأن هناك جيل جديد قادم قريباً، في حين لم تظهر السيارة في أي لقطات تجسسية حتى الآن، ما يعني أنها لا تزال في مراحل مبكرة من التطوير.

الجيل القادم من mercedes e class سيتم تدشينه في وقت ما من عام 2023، على أن يكون أخف وزناً وأكثر كفاءة وتقدماً من الناحية التقنية مقارنة بالجيل الحالي، كما سيتم تقديمه بنسختيه السيدان والواجن اعتماداً على السوق.

أما الأجيال السابقة من mercedes e class كانت مستوحاة من إس كلاس وسي كلاس، والتي تظهر عادة في الأسواق قبل إي كلاس، ونعتقد بأن ذلك لن يتغير في الجيل السادس من إي كلاس والذي ظهر مؤخراً في تصميم تخيلي يُظهر ما قد يبدو عليه عند تدشينه، وبالرغم من أنه لا يستند على أية لقطات تجسسية، فمن المحتمل أنه يرسم صورة دقيقة نسبياً لإي كلاس الجديدة كلياً.

تبدو الواجهة الأمامية في تصميم mercedes e class مشابهة بشكل كبير لسي كلاس، حيث يظهر الشبك الأمامي متطابق تقريباً لكن مع مصابيح أمامية مختلفة تجعل مظهر الواجهة الأمامية مختلفاً، كما تتميز أيضاً بمصابيح ليد أقل حجماً ومصد أمامي منحوت لتحصل السيارة على مظهر رياضي.