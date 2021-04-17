كان فيه ضباط فى الداخلية بيشتغلوا مع الإخوان..عمرو أديب يكشف مدى شفافية "الاختيار2"

علق الإعلامى عمرو أديب، على مسلسل "الإختيار 2"الذى يعرض الآن فى الموسم الرمضانى قائلاً: أن توليفة كريم عبد العزيز وأحمد مكى ثقيلة وتحمل رسالة قوية ، معقباً ان الاثنين مخليين عينيك على الشاشة فى كل حركة وكل مشهد .

تابع عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية "المذاع على فضائية mbc مصر ومنصة شاهد ، قائلاً: يمكن الاختيار1 مكناش نعرف ايه اللى بيحصل فى سيناء ، ولكن الاختيار 2 كان واقع احنا عايشينه بالظبط وكان بيحصل كل يوم.

وأوضح عمرو أديب، قائلاً: المسلسل حاجة تحترم لأن الكاتب قال بكل شفافية أن كان فيه ناس من الشرطة المصرية بتشتغل مع الإخوان وخانوا البلد ، معقباً فى المنتهى الشفافية أنهم يظهور ده وبحييى المسلسل على النقطة دى بالذات .

وأضاف عمرو أديب، أنا عارفهم بالإسم مين اللى خان ومين كان مع الإخوان وكنا موجودين ، لافتاً أن المسلسل عمل عظيم ووجه التحية لكريم عبد العزيز وأحمد مكى والمخرد بيتر ميمى ولكل أسرة المسلسل.