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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة: الدولة بقيادة الرئيس السيسي تسير نحو اقتصاد قوي ومتماسك..فيديو

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي المصري في غاية القوة والثبات، مضيفا، أثبت قدرته على مواجهة جائحة كورونا وكنا نصدر للخارج.

وأضاف القصير، في حواره مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج من سيزرع المليون، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بثبات نحو اقتصاد قوي ومتماسك، متابعا أن كبار دول العالم في جائحة كورونا لم تستطع تدبير الغذاء لسكانها وفي مصر الأمر مختلف.
 

وتابع أن الدولة تحت قيادة السيسي وفرت كل ما يحتاجه الشعب المصري واستطعنا التصدير للخارج، و القطاع الزراعي المصري واعد ولا يتأثر بالصدمات وأدعو للاستثمار فيه.
 

وكشف الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مراكز تجميع الألبان، مؤكدا، نستهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال مراكز تجميع ألبان.

وأضاف القصير، أن أكثر من 1400 رأس من الجاموس المصري الإيطالي بمزرعة غرب المنيا العملاقة، متابعا أن مشروع غرب المنيا دعوة للمستثمرين لرؤية الوضع على الطبيعة.


وأكمل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، :"عايزين نطور المنظومة وتقديم لبن صحي للشعب المصري وهى أحد مراكز المبادرة حياة كريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا المركز نقلة جديدة للمنطقة".
 

وأكد الوزير، أن هذا المشروع اقتصادي بدرجة كبيرة وله فوائد في غاية الأهمية في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمة بدرجة كبيرة بهذا الملف.

وأكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وزراعة الصحراء تكلف الدولة المليارات، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس تقوم على التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وتعتمد على المياه الجوفية، والمعدلة الإنتاجية كبيرة.

 

وأضاف القصير، أدعو المستثمرين ييجو يشوفوا الخير على الطبيعة والزراعة في التوسع الافقي والرأسي واستخدام الميكنة الزراعية الحديثة الذي يساهم في سد الفجوة الإنتاجية.

أخبار التوك شو اليوم زيارة وزير الزراعة لجنوب سيناء كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي

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