مسلسل الطاووس الحلقة 5 .. سهر الصايغ تحاول الانتحار

قام المحامي جمال سليمان بتوفير مكان لسهر الصايغ عند ماتيلدا التي تجسد دورها الفنانة سميحة أيوب، ولم يخبرها قصتها بل أخبرها أنها شاهدة في قضية ما.

حاولت سهر الصايغ الانتحار لكنها تراجعت عن القرار، كما قامت سهر بعمل توكيل للمحامي للدفاع عنها.

قام المحامي بالبحث في القضية كي يحاول أن يساعد سهر الصايغ بالبحث في الأدلة الخاصة بالقضية.

انتهت أحداث الحلقة بذهاب الصحفية لمنزل ماتيلدا كل تقابل سهر الصايغ في محاولة لكشف الحقيقة.

“الطاووس”، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.