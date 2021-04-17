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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين موديلات شيفروليه و إم جي في مبادرة إحلال السيارات

مقارنة بين موديلات شيفروليه وإم جي في مبادرة إحلال السيارات.. صور

سيارت الاحلال
سيارت الاحلال

أعلنت شركة شيفروليه CHEVROLET  وام جي MG استمرار طرح موديلاتهما ضمن سيارات مبادرة الاحلال بهدف استبدال السيارات القديمة والتي مر عليها 20 عاما أو أكثر، وقدمت شركة  ام جي MG سيارتها ام جي MG 5 التي تعمل بالغاز الطبيعي. 

وقامت شركة شيفروليه أيضاً بطرح سيارتها شيفروليه أوبترا chevrolet optra الجديدة في المعرض الأول لتكنولوجيا واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتم تحويل السيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra إلي العمل بالغاز الطبيعي وكانت لها مشاركة بارزة في المعرض. 
 

تأتى شيفروليه أوبترا chevrolet optra بكماليات إضافية في الفئات الأعلي تجهيزاً منها الايرباج، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS»، مع توزيع إلكترونى بطريقة «EBD» و فتحة سقف و جنوط سبور.
 

وكانت سيارة  ام جي MG 5 وشيفروليه أوبترا chevrolet optra ضمن سيارات التجميع المحلي ضمن مشروع الاحلال للسيارات القديمة بأخري جديدة بهدف الحفاظ علي البيئة.

ظهرت السيارة ام جي MG 5 في المعرض بمحركها الاصلي 1500 سي سي بقوة 120 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات. 

تأتي ام جي mg 5 بها مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع إمكانية ضبط كهربائي للمرايا الجانبية، وفي الداخل يتوفر لها مقاعد أمامية بنظام التعديل ، وشاشة عرض 8 انش تعمل باللمس مع نظام صوت مع 4 مكبرات صوت. 
 

 

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