عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة تفشي كورونا.. نقيب أطباء سوهاج يٌناشد المحافظ بفرض حظر التجوال

صدى البلد

ناشد الدكتور محمود فهمي منصور، نقيب أطباء سوهاج بالمحافظة، اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بفرض حظر التجوال بجميع المراكز  فترة ما، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المُستجد بين المواطنين.

جاء ذلك خلال منشور كتبه منذ بضعة دقائق ونشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كان نص المنشور كالتالي:"بعد الانتشار الكبير لفيروس الكورونا اللعين فى محافظة سوهاج وبعد ازدياد اعداد الوفيات وبينهم الشباب وبعد ان تاكدنا من عدم التزام الكثيرين من المواطنين بالاجراءات الوقائية والاحترازية وبعد امتلاء المستشفيات بالحالات وعدم توفر الاسره للحالات الجديدة".

معاناة يومية.. أهالي جزيرة الخذندارية بسوهاج يُعانون الوصول إلى ضفة المركز.. والكوبري حلم طال انتظاره

وتابع:"وبعد أن رآينا كيف ينتشر المرض والوباء بسرعة فانني اطلب من المسئولين عن سوهاج واخص بالذكر المحافظ ان يعلنوا حظر التجوال في سوهاج ومواجهة الموقف بهذا الاجراء مبدئيًا وإلا فسينتشر الوباء اكثر واكثر".

واختتم منشوره داعيًا المولى عز وجل أن يلطف بنا ويرحمنا برحمته الواسعة قائلاً:"اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير".

IMG-20210417-WA0024
IMG-20210417-WA0024
سوهاج التواصل الاجتماعي فيروس كورونا حظر التجوال الاجراءات الوقائية نقيب أطباء سوهاج

موضوعات متعلقة

صدقة جارية وتنفس صناعي.. آخر ما كتبه الطبيب الشهيد ضحية كورونا في سوهاج

الجيش الأبيض يودع 4 أطباء إثر إصابتهم بـ فيروس كورونا في سوهاج

ترشيحاتنا

تعرف على مواقيت الصلاة لليوم السبت 17 أبريل

بتقنية 5G.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Nokia G10 الجديد

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

كان فيه ضباط فى الداخلية بيشتغلوا مع الإخوان..عمرو أديب يكشف مدى شفافية "الاختيار2"

كله تمام.. سلبية "رابيد تيست" الزمالك قبل القمة

هل الماء النازل بسبب تحرك الشهوة يبطل الصيام؟ الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الحج بشأن العمرة

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

هل الماء النازل بسبب تحرك الشهوة يبطل الصيام؟ الإفتاء تجيب

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ