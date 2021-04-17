لمواجهة تفشي كورونا.. نقيب أطباء سوهاج يٌناشد المحافظ بفرض حظر التجوال

ناشد الدكتور محمود فهمي منصور، نقيب أطباء سوهاج بالمحافظة، اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بفرض حظر التجوال بجميع المراكز فترة ما، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المُستجد بين المواطنين.

جاء ذلك خلال منشور كتبه منذ بضعة دقائق ونشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كان نص المنشور كالتالي:"بعد الانتشار الكبير لفيروس الكورونا اللعين فى محافظة سوهاج وبعد ازدياد اعداد الوفيات وبينهم الشباب وبعد ان تاكدنا من عدم التزام الكثيرين من المواطنين بالاجراءات الوقائية والاحترازية وبعد امتلاء المستشفيات بالحالات وعدم توفر الاسره للحالات الجديدة".

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وتابع:"وبعد أن رآينا كيف ينتشر المرض والوباء بسرعة فانني اطلب من المسئولين عن سوهاج واخص بالذكر المحافظ ان يعلنوا حظر التجوال في سوهاج ومواجهة الموقف بهذا الاجراء مبدئيًا وإلا فسينتشر الوباء اكثر واكثر".

واختتم منشوره داعيًا المولى عز وجل أن يلطف بنا ويرحمنا برحمته الواسعة قائلاً:"اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير".