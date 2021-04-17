بسبب خلافات الميراث.. سوهاج الجامعي تُنفذ مُسن بعد إصابته بطلق ناري على يد شقيقه

أصيب مُسن بطلق ناري بالكتف اليسرى فتحتي دخول وخروج على يد شقيقه؛ بسبب خلافات الميراث، بمركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، مفادها وصول المدعو (رمضان. ع. ب - ٦٤ عامًا - عامل - ويقيم بدائرة المركز)، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى فتحتي دخول وخروج.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب اتهم شقيقه (ع. ع. ب - ٤٦ عامًا - موظف - ويقيم بذات الناحية)، بإطلاق النيران عليه من سلاح كان بحوزته إثر خلافات بينهما على منزل الميراث.

تم ضبط المتهم وبمواجهته وبتضيق الخناق عليه اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وهو بندقية آلية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.