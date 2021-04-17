عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل سنة وإنتي طيبة يا عمري.. وفاء عامر تهنئ روجينا بعيد ميلادها

صدى البلد

حرصت الفنانة  وفاء عامر علي تهنئة النجمة روجينا بعيد ميلادها الـ  48.

ونشرت وفاء عامر صورة للنجمة روجينا من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي و علقت قائلة :كل سنة وانتي طيبة يا عمري .

واحتفل الفنان أشرف زكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد ميلاد زوجته الفنانة روجينا الـ 48.
 

وكتب أشرف زكي عبر انستجرام، قائلا: "كل سنه وانتى اجمل واطيب واحن قلب ف الدنيا كل سنه وانتى متآلقه لانك تعبتى بجد مشوار كبير عشان توصلى لاول بطوله رحله صعبه عشناها مع بعض لكن ف الاخر لا يصح الا الصحيح ربنا كرمك وطبطب عليكى وفرحك لانك تستحقى كل سنه واحنا مع بعض وحبنا هو اللى بيتكلم عننا روجينا نجمه ف سماء الحياه سلطانه بجد".
 

يذكر أن روجينا تشارك في بطولة مسلسل «بنت السلطان» مع عدد من النجوم، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرين وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداث مسلسل «بنت السلطان» في إطار شعبي، يتخلله العديد من الأحداث المشوقة للجمهور الذى تتعدد أماكن تصويره فى أكثر من محافظة، من بينها محافظات القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية وغيرها.

وفاء عامر الفنانة روجينا ميلاد روجينا

ترشيحاتنا

تعرف على مواقيت الصلاة لليوم السبت 17 أبريل

بتقنية 5G.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Nokia G10 الجديد

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

كان فيه ضباط فى الداخلية بيشتغلوا مع الإخوان..عمرو أديب يكشف مدى شفافية "الاختيار2"

كله تمام.. سلبية "رابيد تيست" الزمالك قبل القمة

هل الماء النازل بسبب تحرك الشهوة يبطل الصيام؟ الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الحج بشأن العمرة

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

هل الماء النازل بسبب تحرك الشهوة يبطل الصيام؟ الإفتاء تجيب

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ