كل سنة وإنتي طيبة يا عمري.. وفاء عامر تهنئ روجينا بعيد ميلادها

حرصت الفنانة وفاء عامر علي تهنئة النجمة روجينا بعيد ميلادها الـ 48.

ونشرت وفاء عامر صورة للنجمة روجينا من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي و علقت قائلة :كل سنة وانتي طيبة يا عمري .

واحتفل الفنان أشرف زكي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد ميلاد زوجته الفنانة روجينا الـ 48.



وكتب أشرف زكي عبر انستجرام، قائلا: "كل سنه وانتى اجمل واطيب واحن قلب ف الدنيا كل سنه وانتى متآلقه لانك تعبتى بجد مشوار كبير عشان توصلى لاول بطوله رحله صعبه عشناها مع بعض لكن ف الاخر لا يصح الا الصحيح ربنا كرمك وطبطب عليكى وفرحك لانك تستحقى كل سنه واحنا مع بعض وحبنا هو اللى بيتكلم عننا روجينا نجمه ف سماء الحياه سلطانه بجد".



يذكر أن روجينا تشارك في بطولة مسلسل «بنت السلطان» مع عدد من النجوم، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرين وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداث مسلسل «بنت السلطان» في إطار شعبي، يتخلله العديد من الأحداث المشوقة للجمهور الذى تتعدد أماكن تصويره فى أكثر من محافظة، من بينها محافظات القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية وغيرها.