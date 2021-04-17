كله تمام.. سلبية "رابيد تيست" الزمالك قبل القمة

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية اختبار رابيد تيست الخاص بالكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الأهلي المقرر لها مساء الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد طبيب الزمالك أن النتيجة جاءت سلبية لكل لاعبي الفريق وعناصر الجهاز الفني والإداري قبل المباراة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الأحد في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مرانه الختامي في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت باستاد القاهرة، في آخر استعدادات الفريق قبل مواجهة الأهلي مساء الأحد.

ويلتقي الزمالك منافسه الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

