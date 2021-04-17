أول تعليق من أحمد الأحمر بعد تعادل الزمالك مع الأهلي في قمة اليد

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل بنتيجة 28-28، في الجولة الختامية لبطولة دوري المحترفين لليد.

وتقاسم الأهلي والزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة قبل انطلاق المباراة، ليتأجل حسم مسألة بطل الدوري لمباراة فاصلة بين الفريقين، يوم الإثنين المقبل.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مباراة اليوم كانت سجالًا، وهذا طبيعي لمباراة حاسمة، هناك تقارب فني بين الفريقين".

وتابع: "المباراة بين القطبين لا تكون سهلة، لأن اللاعبين يفهمون بعض بشكل كبير ويفهمون طريقة لعب بعضهم البعض".



وأردف: "الأجواء كانت جيدة، طبيعي كل فريق يريد الفوز، هذه المنافسة داخل الملعب، لكن خارج الملعب نحن إخوة وقوام منتخب مصر الوطني".

وعن رسالته لجماهير كرة القدم قبل القمة أمام الأهلي؟، أجاب: "الزمالك يعاني من مشاكل الفترة الأخيرة، لكن دائما ندعم كل الفرق رغم كل الظروف الصعبة، واعتدنا أن الجماهير تدعمنا".