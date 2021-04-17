عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من أحمد الأحمر بعد تعادل الزمالك مع الأهلي في قمة اليد

صدى البلد

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل بنتيجة 28-28، في الجولة الختامية لبطولة دوري المحترفين لليد.

وتقاسم الأهلي والزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة قبل انطلاق المباراة، ليتأجل حسم مسألة بطل الدوري لمباراة فاصلة بين الفريقين، يوم الإثنين المقبل.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مباراة اليوم كانت سجالًا، وهذا طبيعي لمباراة حاسمة، هناك تقارب فني بين الفريقين".

وتابع: "المباراة بين القطبين لا تكون سهلة، لأن اللاعبين يفهمون بعض بشكل كبير ويفهمون طريقة لعب بعضهم البعض".


وأردف: "الأجواء كانت جيدة، طبيعي كل فريق يريد الفوز، هذه المنافسة داخل الملعب، لكن خارج الملعب نحن إخوة وقوام منتخب مصر الوطني".

وعن رسالته لجماهير كرة القدم قبل القمة أمام الأهلي؟، أجاب: "الزمالك يعاني من مشاكل الفترة الأخيرة، لكن دائما ندعم كل الفرق رغم كل الظروف الصعبة، واعتدنا أن الجماهير تدعمنا".

ترشيحاتنا

تعرف على مواقيت الصلاة لليوم السبت 17 أبريل

بتقنية 5G.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Nokia G10 الجديد

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

كان فيه ضباط فى الداخلية بيشتغلوا مع الإخوان..عمرو أديب يكشف مدى شفافية "الاختيار2"

كله تمام.. سلبية "رابيد تيست" الزمالك قبل القمة

هل الماء النازل بسبب تحرك الشهوة يبطل الصيام؟ الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الحج بشأن العمرة

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

هل الماء النازل بسبب تحرك الشهوة يبطل الصيام؟ الإفتاء تجيب

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ