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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اليد الوهمية.. ممرضة تبتكر علاجًا جديدًا للتخفيف عن مصابي كورونا | صور

اليد الوهمية
اليد الوهمية

تكشف الصور المتحركة كيف قامت ممرضة برازيلية بخلق نوع مشابه للاتصال البشري بهدف إراحة مصابي كورونا الذين يعانون من الوحدة داخل جناح العزل في المستشفى.

أطلق رواد مواقع التواصل على اليد الوهمية المصنوعة من قفازات طبية "يد الله"، وهي عبارة عن قفازات مملوءة بالماء الساخن مربوطة ببعضها، ويمكن التخلص منها وتغييرها.

وضعت الممرضة القفازات فوق يد المصابين لتمسك بيد المريض من أجل خلق "وهم التلامس" وتحسين صحة المرضى.

تم إنشاء الأيدي الوهمية التي تساعد في تحسين الدورة الدموية، ويطلق عليها أيضًا اسم "قفازات الحب"، لمساعدة المصابين خلال "لحظات اليأس".

استخدمت الممرضة Semei Araujo Cunha هذه التقنية أثناء عملها في وحدة مركز رعاية الطوارئ في فيلو برادو بمدينة ساو باولو وفقًا لموقع Globo.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقع فيه البرازيل في قبضة كارثة إنسانية بعد أن "فشل'' الرئيس بولسونارو في التعانل بشكل مناسب مع أزمة فيروس كورونا، مما جعلها تخرج عن نطاق السيطرة، كما يزعم النقاد.

فقد تزايدت الإصابات وحالات الوفيات، وأُجبر آلاف الأشخاص على الانعزال عن أحبائهم عبر جهاز الكمبيوتر أو خلف شاشة بلاستيكية.

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