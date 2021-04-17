كل سنة وانتي طيبة يا بنت السلطان.. سارة خليفة تهنئ روجينا بعيد ميلادها

حرصت المذيعة سارة خليفة علي تهنئة النجمة روجينا بعيد ميلادها الـ 48 وذلك من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



ونشرت سارة خليفة صورًا لها برفقة النجمة روجينا و علقت قائلة :"كل سنة وانتي طيبة يا جميلة يا بنت السلطان والف مبروك ويارب السنة دي تحققي كل النجاح وتكوني رقم واحد والمسلسل يفضل تريند وانتي تريند كل سنة وانتي بخير وصحة وسعادة ونجاح يارب اللي مش بيتفرج على المسلسل بجد فايته كتيير قوي ❤️😘🥰😍"



يذكر أن روجينا تشارك في بطولة مسلسل «بنت السلطان» مع عدد من النجوم، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرين وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.



وتدور أحداث مسلسل «بنت السلطان» في إطار شعبي، يتخلله العديد من الأحداث المشوقة للجمهور الذى تتعدد أماكن تصويره فى أكثر من محافظة، من بينها محافظات القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية وغيرها.