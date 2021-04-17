عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كل سنة وانتي طيبة يا بنت السلطان.. سارة خليفة تهنئ روجينا بعيد ميلادها

روجينا وسارة
روجينا وسارة

حرصت المذيعة سارة خليفة علي تهنئة النجمة روجينا بعيد ميلادها الـ  48 وذلك من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


ونشرت سارة خليفة صورًا لها برفقة النجمة روجينا و علقت قائلة :"كل سنة وانتي طيبة يا جميلة يا بنت السلطان والف مبروك ويارب السنة دي تحققي كل النجاح وتكوني رقم واحد والمسلسل يفضل تريند وانتي تريند كل سنة وانتي بخير وصحة وسعادة ونجاح يارب اللي مش بيتفرج على المسلسل بجد فايته كتيير قوي ❤️😘🥰😍"


يذكر أن روجينا تشارك في بطولة مسلسل «بنت السلطان» مع عدد من النجوم، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرين وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.


وتدور أحداث مسلسل «بنت السلطان» في إطار شعبي، يتخلله العديد من الأحداث المشوقة للجمهور الذى تتعدد أماكن تصويره فى أكثر من محافظة، من بينها محافظات القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية وغيرها.

عيد ميلاد مسلسل بنت السلطان المذيعة سارة خليفة اخبار الفنانة روجينا عيد ميلادها

ترشيحاتنا

منها الفيل الأزرق .. أحمد عز يتحدث عن إعجابه ببعض الأعمال الفنية لزملائه

إعلامية كويتية: أمن مصر المائي أولوية كبرى في الخليج

تويتر تعلن انقطاع الخدمة عن بعض المستخدمين حول العالم

أول من تناديه الملائكة.. الأزهر: عبادة في رمضان تخصص لك بابا من أبواب الجنة

شاهد.. زفة عريس في حفل زفاف خاطئ على عروس أخرى| فيديو

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الحج بشأن العمرة

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ