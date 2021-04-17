أمين شرطة بالفيوم يقتل فلاحا رميا بالرصاص

لقى فلاح بالفيوم مصرعه ، أثناء مشاجرة مع أفراد إحدى العائلات بسبب المصاهرة ، بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم بعد ان اطلق عليه أمين شرطة يعمل بإحدى السجون بالقاهرة الرصاص عليه ، ليسقط قتيلا فى الحال

تلقى اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم بالحادث.

تبين من التحقيقات وقوع مشاجرة بقرية اللاهون مركز الفيوم بين طرفين بسبب خلافات نسب بينهم وأثناء المشاجرة قام محمود . ص 30 سنة ويعمل أمين شرطة بأحد السجون بالقاهرة بإطلاق الرصاص والذي أصاب شعبان عبد المطلب 50 عام ليسقط قتيلا على الأرض غارقا فى دمائه .

تمكنت اجهزة الأمن من القبض على المتهم ، ونقل جثمان القتيل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام

تم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .